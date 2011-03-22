Программист С/С++

На удаленную работу по поддержанию в рабочем состоянии и оперативного решения возникающих проблем требуется VoIP инженер желательно знание FreeSwith и Asterisk.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
Разработка программного обеспечения для управления контроллером посредством com-порта
Поддержка программного обеспечения
Участие в тестировании
Работа в команде
Требования:
Знание языка программирования С/С++
Знание принципа работы com-порта
Умение работать с базами данных
Приветствуется:
Знание языка программирования assembler (не обязательно)
Условие:
Заработная плата в соответствии с квалификацией и опытом работы
Работа возможна как удаленная так и в офисе
Гибкий рабочий график
Контакты:
Москва, м. Проспект Мира
8 (916) 696-57-38 Алексей
Skype darkirius
Mail [email protected]
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