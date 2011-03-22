Программист С/С++

Системное программированиеЗакрыт8 заявок261 просмотр
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Обязанности:

Разработка программного обеспечения для управления контроллером посредством com-порта

Поддержка программного обеспечения

Участие в тестировании

Работа в команде

Требования:

Знание языка программирования С/С++

Знание принципа работы com-порта

Умение работать с базами данных

Приветствуется:

Знание языка программирования assembler (не обязательно)

Условие:

Заработная плата в соответствии с квалификацией и опытом работы

Работа возможна как удаленная так и в офисе

Гибкий рабочий график

Контакты:

Москва, м. Проспект Мира

8 (916) 696-57-38 Алексей

Skype darkirius

Mail [email protected]

13 лет назад
Affair1
Андрей 
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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