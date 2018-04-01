Разработать программу поиска ONVIF устройств

Системное программированиеЗакрытнет заявок163 просмотра
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Требуется разработать  программу поиска ONVIF устройств (IP камер)   

1) Поиск ONVIF устройств в локальной сети.    

2) Отображение списка найденных устройств и получение информации об устройствах   

Язык программирования Qt, C++   

Используемое API должно быть кросс-платформенным.   

Модуль нужен в исходных кодах для создания dll.

6 лет назад
abcsport
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад