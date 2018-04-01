Работа с windows-server 2016 и установка ПО для HOSTcms

$18
Системное программированиеЗакрыт1 заявка154 просмотра
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Есть VPS (Windows Server 2016)Есть бекаб (файлы/база) сайта на HostCMS.Корпорация 6.7.2 (PHP 5.6.3).Необходимо установить все необходимое для работы данной системы программы и модули, чисто настроить.Приложил скрин минимальных требований HostCMS.Не забыть: настроить htaccess, отправку писем (домен на DNS Yandex (PDD.yandex.ru), он же и служит почтовым сервером), добавить в автозапуск все службы (апач, базуданных и т.д.).Доступ по удалённому рабочему столу.Срок 1 день.

6 лет назад
Serg_the_great
Сергей Шу 
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад