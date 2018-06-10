Решить неполадки

Необходимо решение (программа) для конвертация файлов STP (STEP) и PDF форматов в DXF формат.
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Всем привет , подключаемая к серверу через RDP и включаем музыку, когда сервер открыт Музыка играет , когда закрываем она останавливается, помогите найти решение как закрыть сервер но что бы Музыка играла, отблагодарим финансово за совет.
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