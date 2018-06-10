Решить неполадки

Системное программированиеЗакрытнет заявок124 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет , подключаемая к серверу через RDP и включаем музыку, когда сервер открыт Музыка играет , когда закрываем она останавливается, помогите найти решение как закрыть сервер но что бы Музыка играла, отблагодарим финансово за совет.

5 лет назад
137work
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад