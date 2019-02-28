Ищу системного администратора по Linux сетям для настройки VPN сервера

Привет, друг!

Нужно настроить OpenVPN сервер на базе Ubuntu. Три сетевые карты:

Два провайдера:

Один для локалки, через него будут подключаться клиенты (Windows, Linux), через другой – будут выходить в интернет;

Сетевая:

Для клиентов, которые будут брать интернет с основного канала.