Ищу системного администратора по Linux сетям для настройки VPN сервера

Системное программированиеЗавершен2 заявки149 просмотров
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Привет, друг! 

Нужно настроить OpenVPN сервер на базе Ubuntu. Три сетевые карты: 

Два провайдера: 

Один для локалки, через него будут подключаться клиенты (Windows, Linux), через другой – будут выходить в интернет; 

Сетевая: 

Для клиентов, которые будут брать интернет с основного канала.

Linux
5 лет назад
badname47
Чингис 
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ideis
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$30
1 день
Знает своё дело) Рекомендую)
Очень хороший заказчик. Оплатил с бонусами. Рекомендую.