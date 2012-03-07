Scan ips+ping ports (fasm)

$250
Системное программированиеЗакрытнет заявок125 просмотров
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Нужно на фасме написать программку.

Программу определяет внутренний ип адрес. сканирует диапазон ИПов на предмет наличия порта.

взаимодействует с ИПом если порт открыт.

12 лет назад
menuetos023
Бетрушев 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад