Тонкая настройка Kannel

Если кратко о задаче: Компания занимается разработкой и сопровождением CRM-систем своих клиентов. Все задачи от клиентов на доработку их CRM-систем фиксируются в единой базе, доступ к которой имеют сотрудники Компании. Все сотрудники компании - удаленные работники. Получают ...