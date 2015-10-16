Тонкая настройка Kannel

Системное программированиеЗакрыт1 заявка157 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем специалиста по Kannel, необходима настройка внутренних параметров. ТЗ высылаем по запросу.

8 лет назад
webra
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад