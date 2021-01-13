Требуются программисты

$2500
Системное программированиеЗакрыт1 заявка4579 просмотров
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[table]2021-01-13 18:58[/table]Требуются программисты  [table]Задача

Добрый день, уважаемые фрилансеры! 

-Карьерный рост 

-Дальнейшее повышение зарплаты 

Требуются программисты в компанию 

На Senior React Developer на Fulltime c опытом в реакте от 4 лет: 

Требование: 

-отличные знания HTML, CSS, PostCSS, JavaScript, 

-опыт реализации сложных анимаций на css 

-практический опыт работы c React, hooks, Redux, Redux-Saga, 

-опыт работы с e2e тестами, тестируемый код и unit-тесты, 

- знания английского, достаточные для чтения технической документации, 

-опыт командной разработки ПО. 

-опыт работы с WebSockets и GRPC 

Оплата 18-20$ в час 

Антиспам : напишите Компания[/table]

3 года назад
guest_16105538481413
3 года в сервисе
Был
3 года назад