Менеджер-оператор на телефон

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт2 заявки173 просмотра

Нужен менеджер-оператор на телефон, 4-5 часов в день в рабочее время по Москве (лучше с утра). Исходящие звонки (проведение опросов / рекламные звонки). Звонки через ip-телефон, для разговоров нужна гарнитура.

Базы и скрипты предоставляются. 1 час = 200 руб., то есть в месяц при 5 часах в день получается больше 20 тыс руб.

Опыт обзвонов приветствуется, но необязателен. Важно - отсутствие акцента и хорошее настроение.

Идеально к работе приступить в Пн.

11 лет назад
GetFriday
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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