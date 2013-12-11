Проект – техническая поддержка двух программных комплексов. Долгосрочный проект – на протяжении 2014 года. Направления работ в рамках проекта (удаленно, возможны различные варианты сотрудничества): ...
Менеджер-оператор на телефон
Нужен менеджер-оператор на телефон, 4-5 часов в день в рабочее время по Москве (лучше с утра). Исходящие звонки (проведение опросов / рекламные звонки). Звонки через ip-телефон, для разговоров нужна гарнитура.
Базы и скрипты предоставляются. 1 час = 200 руб., то есть в месяц при 5 часах в день получается больше 20 тыс руб.
Опыт обзвонов приветствуется, но необязателен. Важно - отсутствие акцента и хорошее настроение.
Идеально к работе приступить в Пн.
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