Нужен менеджер-оператор на телефон, 4-5 часов в день в рабочее время по Москве (лучше с утра). Исходящие звонки (проведение опросов / рекламные звонки). Звонки через ip-телефон, для разговоров нужна гарнитура.

Базы и скрипты предоставляются. 1 час = 200 руб., то есть в месяц при 5 часах в день получается больше 20 тыс руб.

Опыт обзвонов приветствуется, но необязателен. Важно - отсутствие акцента и хорошее настроение.

Идеально к работе приступить в Пн.