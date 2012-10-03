Требования: беглый немецкий разговорный язык без признаков явного акцента грамотность при переписке на немецком языке Обязанности: телефонная поддержка клиентов на дому через ...
Модераторы на форум и администраторы группы ВК
Подработка на 4 часа ежедневно. Оплата 200 рублей в час. Требуются модераторы на форум и администраторы группы ВКонтакте. Нужно следить за поступающими сообщениями и удалять нежелательные посты согласно инструкции. Работа требует внимания. Возможны ежедневные выплаты и при необходимости подписание трудового договора. Есть так же работа по анкетированию и проведению опросов. Пишите на email: [email protected] Андрей Константинович
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Служба поддержки1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужны работники в службу поддержки из Восточных городов России (разница с московским временем должна быть 10-12 часов). Обязанности - сопровождение уже имеющихся клиентов. Требования: - Хороший Интернет ...Служба поддержки2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Поддержка рабочих мест и серверного оборудования небольших офисов. В основном удаленная работа. Возможны выезды для решения проблемы на месте. Обязательные требования: Практический опыт развертывания и поддержки ИТ инфраструктуры офиса небольшой компании. ...Служба поддержки6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется ответственный человек для работы на крупном сайте, для модерации пользовательских фотографий. Оплата 320р за 4000 фото ( 2 часа работы). Оплата раз в неделю. Количество заработка зависит только от Вас, работы много!Служба поддержки2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Здравствуйте, дорогой фрилансер. Новому интернет - магазину: По продаже смартфонов и планшетов. Требуется оператор который будет принимать заказы, общаться с пользователями в чате и перенаправлять их на чат (телефон, почту) владельца. Оставляйте ...Служба поддержки8 заявокЗакрыт13 лет назад
На форум о Бодибилдинге (http://bodybulding.ru/forum/) требуется модератор. Модерация тем, сообщений. Поддерживание общения. Приветтвуются модераторы занимающиеся спортом, бодибилдингом, владеющие информацией. Оплата ежемесячно. Постоянно. ...Служба поддержки4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен технический специалист (администратор) для удаленной технической поддержки блогов вордпресс ( 20 ) на постоянной основе. Все блоги выполнены в одном стиле и единой структуре, на вордпрессе. Обязанности: - правки html&php, работы с ...Служба поддержки5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Нам нужен молодой специалист, который способен найти ответы на вопросы «Почему у меня не работает ссылка», «Как мне попасть на вебинар», «Как оплатить тем или иным способом». Педантичный к размещению материалов на сервере, аккуратный ...Служба поддержки1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $300
В быстро развивающуюся корпорацию «ASFN.ME» требуются: Девушки в возрасте от 18 лет. Опыт в сфере продаж и работы в тех поддержке приветствуется Требования: Порядочность, коммуникабельность пунктуальность. График работы по 8 часов ...Служба поддержки1 заявкаЗакрыт13 лет назад
На постоянную работу требуется оператор технической поддержки Обязанности: - Прием заказов в веб чате - Оформление заявок в тикетной системе - Управление аккаунтами пользователей ...Служба поддержки6 заявокЗакрыт13 лет назад