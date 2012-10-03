Модераторы на форум и администраторы группы ВК

Подработка на 4 часа ежедневно. Оплата 200 рублей в час. Требуются модераторы на форум и администраторы группы ВКонтакте. Нужно следить за поступающими сообщениями и удалять нежелательные посты согласно инструкции. Работа требует внимания. Возможны ежедневные выплаты и при необходимости подписание трудового договора. Есть так же работа по анкетированию и проведению опросов. Пишите на email: [email protected] Андрей Константинович