Специалист в службу поддержки

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт2 заявки300 просмотров

Нужны работники в службу поддержки из Восточных городов России (разница с московским временем должна быть 10-12 часов).

Обязанности - сопровождение уже имеющихся клиентов.

Требования:

- Хороший Интернет

- Работа полный рабочий день в будни + полдня в выходные.

З/п от 400$ (зависит от Вашего опыта и амбиций).

Ждем отклики на [email protected]

13 лет назад
lyubsy
Любовь 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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