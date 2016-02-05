Обзвонить 20 поставщиков

Добрый день,

у нас пару интернет-магазинов.

Сейчас нужен человек, который будет отвечать за актуальность прайсов и выполнение заказов.

Первое задание - обзвонить поставщиков, с которыми давно не работали, и узнать о наличии и стоимости 3 позиций. Оплата за это задание есть: 20 грн/час. При положительных результатах премия +50%.

Подходит как парень, так и девушка.