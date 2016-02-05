Мы хотим установить программу для отслеживания активности сотрудников IT-отдела (6 чел). Нам нужен фрилансер, который несколько раз в неделю будет просматривать всю эту инфу и будет фиксировать заходы в соцсети, занятия посторонней работой. ...
Обзвонить 20 поставщиков
Добрый день,
у нас пару интернет-магазинов.
Сейчас нужен человек, который будет отвечать за актуальность прайсов и выполнение заказов.
Первое задание - обзвонить поставщиков, с которыми давно не работали, и узнать о наличии и стоимости 3 позиций. Оплата за это задание есть: 20 грн/час. При положительных результатах премия +50%.
Подходит как парень, так и девушка.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Служба поддержки11 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно отзвонить холодными звонками 20 клиентов по нашей базе и проверить актуальность (им ранее направлялись документы по сотрудничеству) Средняя продолжительность одного звонка 2 минуты Строго без акцента и дефектов речи ...Служба поддержки8 заявокЗакрыт9 лет назад
Что необходимо сделать: Заполнить таблицу на основе обзвона конкурентов, предоставить телефонные записи (при прозвоне включаем запись разговора). Таблица: http://prntscr.com/a0yrx8 Всего 8 конкурентов Основной упор на изучение сервиса для аудитории - ...Служба поддержки4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется человек для обзвона клиентов фирмы - выяснение качества обслуживания. Список вопросов (их 4-5), клиентов и всю необходимую информацию предоставим, цену указывайте за один звонок.Служба поддержки8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
База предоставляется Исполнителю в Excel формате. В базе находится ~3659 электронных почтовых ящиков. Описание задачи: 1. "Почистить" полученную базу. Убрать дублирующиеся емейлы, убрать пробелы в строках. Получить финальное количество адресатов. ...Служба поддержки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Приветствую. Работа простая и монотонная, нужно проверить каждый домен из списка в 5000 доменов на индексацию в Гугле. Берете домен, вбиваете его в гугл site:domain.com и если не находится ...Служба поддержки13 заявокЗакрыт9 лет назад
На временный проект (2 месяца) срочно требуется человек с хорошими коммуникабельными способностями, который не боится общаться по телефону и готов уделять работе 8 часов в день (график с 10-19, но мы готовы обсуждать). ...Служба поддержки49 заявокЗакрыт9 лет назад
- $7
Требования к исполнителю: грамотная речь, без дефектов и акцента доброжелательность и вежливость, хороший интернет и микрофон для ip телефонии. К работе можно приступить в ближайший рабочий день после того, ...Служба поддержкинет заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго дня, Требуется менеджер на обработку входящих звонков сроком на неделю. Мы занимаемся оказанием компьютерных услуг, Все необходимые скрипты по входящим звонкам есть. Погружение в ...Служба поддержки12 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен специалист по почтовой рассылке, знакомый с VDS, Linux, Exim, PowerMTA, Mailwizz (Box-Mail), AMS Enterprise. Требуется рассылка на 30 тыс. адресов. Готовы заплатить 70 руб за 1000 писем. Рассылка по ...Служба поддержки1 заявкаЗакрыт9 лет назад