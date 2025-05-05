Оператор чата

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Открыт3 заявки111 просмотров

Это удаленная работа. без вложений с вашей стороны

Нужен только компьютер и интернет.

Знание английского не обязательно! Достаточно умения пользоваться онлайн-переводчиком.

Работа до 9 часов в день.

Ваша задача: Общаться с клиентами мужчинами в чате писать письма и отвечать на них, переписываться в чате. Переписка ведется от лица девушки, давшей на это согласие. все обговоривается отдельно.

Ваш заработок: Вы будете получать процент от прибыли. При ответственном подходе к работе ставка растет. Поэтому, сумма заработка зависит от качества вашей работы. Т

Сколько можно зарабатывать? На этой должности в нашей компании зарабатывают $1000 - $2000 в месяц. Сумма зависит от того, насколько вы ответственный работник и умения поддержать разговор.

4 графика работы на ваш выбор:

Мы заинтересованы в карьерном росте наших сотрудников при ответственном подходе у вас есть возможность стать администратором и зарабатывать в разы больше. Обычно, это занимает до года, но приложив усилия некоторые сотрудники становятся администраторами через полгода работы. А еще это отличная возможность улучшить свой английский, общаясь с носителями языка!

Если у вас есть опыт работы в агентстве (больше года) вы можете расчитывать на быстрый карьерный рост до должности администратора. При подаче заявки, уточняйте опыт работы.

Вы будете хорошо зарабатывать, если умеете поддержать разговор и быть интересным собеседником. В том случае, если общительность не ваша сильная сторона, будем честными заработать много не получится.

Пишите по любим вопросам в телеграмме

https://t.me/svettlannaa2

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Светлана
 
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