Оператор чата

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Открыт2 заявки48 просмотров

Открыта вакансия оператора переводчика в брачное агентство.
Можно БЕЗопыта работы.

Отклик на вакансию только в телеграм @svettlannaa2

  • Основные обязанности: ведение переписки с клиентами сайта в онлайн режиме на английском языке (можно использовать переводчик).

  • График работы на выбор

  • 6/1 недельный график, выходной в любой день недели.

Мы предлагаем:

  1. 40% от общего баланса для всех!

  2. Работа без напарников/даблов!

  3. Оплата возможна в криптовалюте!

  4. ЗП до 2000$

От вас требуется:

  1. Наличие ПК/ноутбук и хороший интернет для работы;

  2. Грамотность и умение быстро печатать;

  3. Без знание английского языка (можно пользоваться переводчиком)

За подробностями обращайтесь в телеграмм: https://t.me/svettlannaa2

TelegramАнглийский язык
14 часов назад
Светлана
 
27 лет
2 года в сервисе
Была
11 часов назад

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