Ищем оператора чата для общения с клиентами. Работа удаленная, до 9 часов в день. Заработок от $1000 до $2000 в месяц, зависит от качества работы. Опыт работы в агентстве приветствуется для карьерного роста до администратора. Знание английского не обязательно, достаточно уметь пользоваться онлайн-переводчиком.