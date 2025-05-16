Открыта вакансия оператора переводчика в брачное агентство. Обязанности включают ведение переписки с клиентами на английском языке. График работы 6/1 с выходным в любой день. Предлагается оплата до 2000$, возможность получения заработной платы в криптовалюте. Наличие ПК и хороший интернет обязательны. Возможность работы без знания английского языка.
Оператор чата
DS-Agency ищет ОПЕРАТОРА ЧАТА С ОПЫТОМ И БЕЗ💎
Мы предлагаем следующие условия:
🔹 Заработок среднем 800-1000$, топы зарабатывают от 2000$+
🔹 Быстрое погружение в работу - всего 1 день обучения
🔹 Предоставляются графики на выбор - выберите смены удобные для вашего расписания
🔹 Возможность карьерного роста внутри компании
🔹 Для новичков выплаты каждую неделю
Ваши задачи будут включать:
📍 Инициативно вести переписку с клиентами
📍 Работать в соответствии с инструкциями на удобной платформе
Требования к соискателю:
☑️ Английский язык не обязателен (можно пользоваться переводчиком) и грамотная речь
☑️ Работа на ПК/ноутбуке с высокоскоростным интернетом
☑️ Готовность работать 8-9 часов в день
📝 Если вы заинтересовались этой вакансией, напишите нам в Telegram https://t.me/svettlannaa2
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