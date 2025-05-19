DS-Agency ищет оператора чата с опытом и без. Заработок от 800 до 2000$, обучение за 1 день, возможность выбора графиков. Обязанности: ведение переписки с клиентами, работа по инструкциям. Не требуется знание английского. Работа на ПК/ноутбуке с интернетом, готовность к 8-9 часам в день.
Оператор чата
Для этой работы вам понадобится только компьютер/ноутбук и Интернет.
Знание английского языка не обязательно, достаточно умения пользоваться онлайн-переводчиком.
Это также отличная возможность улучшить свой английский.
Открыта удаленная вакансия оператора чата в брачное агентство.
Обязанности:
Вы будете общаться с клиентами, писать и отвечать на письма, вести чат от имени клиенток агентства.
Зарплата:
вы получаете процент от вашей прибыли. В этой должности в нашей компании зарабатывают от $1500 до $2500 в месяц. Сумма зависит от того, насколько вы ответственны и умение поддержать разговор. Предоставляем премии лучшим сотрудникам.
Требования к кандидатам:
умение поддержать разговор и быть интересным собеседником.
График:
работа 6/1 с плавающим выходным.
Вы можете выбрать один из 8 графиков работы
Есть карьерный рост в должности администратора для лучших сотрудников. Если у вас есть опыт работы более года, вы можете рассчитывать на быстрый рост карьеры.
Для подробной информации и подачи заявки пишите в телеграмм
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2000Служба поддержкинет заявокОткрыт5 дней назад
- $2000
Открыта вакансия оператора переводчика в брачное агентство. Обязанности включают ведение переписки с клиентами на английском языке. График работы 6/1 с выходным в любой день. Предлагается оплата до 2000$, возможность получения заработной платы в криптовалюте. Наличие ПК и хороший интернет обязательны. Возможность работы без знания английского языка.Служба поддержки2 заявкиОткрыт9 дней назад
- $2000
Агентство ищет операторов чата для удалённой работы. Необходимы базовые знания английского языка. Предоставляем обучение и поддержку. Выплаты авансов каждую неделю. Возможен карьерный рост с заработком до 4000 долларов в месяц. Гибкий график работы и ночные смены.Служба поддержки1 заявкаОткрыт13 дней назад
Ищется специалист службы поддержки для англоязычного финтех-сервиса. Основные задачи включают техническую поддержку клиентов, письменные консультации и систематизацию знаний. Требуется знание рынков, опыт работы с REST API и высокий уровень английского языка. Работа по центрально-европейскому времени, вечерний график, стажировка и возможности карьерного роста.Служба поддержкинет заявокЗакрыт6 дней назад
- $2000
Ищем оператора чата для общения с клиентами. Работа удаленная, до 9 часов в день. Заработок от $1000 до $2000 в месяц, зависит от качества работы. Опыт работы в агентстве приветствуется для карьерного роста до администратора. Знание английского не обязательно, достаточно уметь пользоваться онлайн-переводчиком.Служба поддержки3 заявкиОткрыт16 дней назад
- $2000
Ищется менеджер чатов для общения с клиентами через чаты и письма. Обучение предоставляется, работа из любой точки мира с гибким графиком. Минимальное знание английского. Заработная плата зависит от производительности.Служба поддержки5 заявокОткрыт20 дней назад
- $2000
Ищем оператора чата для работы на американском дейтинговом сайте. Минимальные знания английского, коммуникабельность и ответственность обязательны. Гибкий график 8-9 часов, возможность карьерного роста и стабильная оплата. Обязанности включают общение с клиентами и обработку заявок.Служба поддержки2 заявкиОткрыт23 дня назад
- $2000
Приглашаем на постоянную работу чат-менеджера в брачное агентство. Требуется наличие персонального компьютера, высокоскоростного интернета и грамотного языка. График 6/1, обучение бесплатно. Обязанности: написание и перевод писем, отчетность, взаимодействие с командой. Заработная плата от 1500 $ еженедельно.Служба поддержки5 заявокОткрытмесяц назад
- $2000
Требуется оператор для работы в онлайн-чате агентства. Основные задачи: переписка с клиентами, выполнение заданий от руководителя. Зарплата от 1500 до 2800 $ в месяц в зависимости от усилий. Обучение и поддержка предоставляются. Опыт не обязателен, важно желание зарабатывать.Служба поддержки4 заявкиОткрытмесяц назад
- $2000
Ищем менеджеров для ведения чатов и переписок в международное дейтинговое агентство. Требуется базовый английский, креативность и готовность работать 9 часов в сутки, преимущественно в ночное время. Обеспечиваем своевременные выплаты, обучение и поддержку. Условия работы включают еженедельные авансы и молодой коллектив.Служба поддержки4 заявкиЗакрыт5 дней назад