Для этой работы вам понадобится только компьютер/ноутбук и Интернет.

Знание английского языка не обязательно, достаточно умения пользоваться онлайн-переводчиком.

Это также отличная возможность улучшить свой английский.

Открыта удаленная вакансия оператора чата в брачное агентство.

Обязанности:

Вы будете общаться с клиентами, писать и отвечать на письма, вести чат от имени клиенток агентства.

Зарплата:

вы получаете процент от вашей прибыли. В этой должности в нашей компании зарабатывают от $1500 до $2500 в месяц. Сумма зависит от того, насколько вы ответственны и умение поддержать разговор. Предоставляем премии лучшим сотрудникам.

Требования к кандидатам:

умение поддержать разговор и быть интересным собеседником.

График:

работа 6/1 с плавающим выходным.

Вы можете выбрать один из 8 графиков работы

Есть карьерный рост в должности администратора для лучших сотрудников. Если у вас есть опыт работы более года, вы можете рассчитывать на быстрый рост карьеры.

Для подробной информации и подачи заявки пишите в телеграмм

https://t.me/svettlannaa2