Переводчик-суппорт-колл-менеджер итальянский язык

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт1 заявка210 просмотров

Переводчик-суппорт-колл — менеджер итальянский язык. МУЖСКОЙ голос.

Требуются переводчики, хорошо владеющие итальянским, также дополнительно английским и/или французским и /или испанским.

Требуется МУЖСКОЙ голос.

Требуется хороший разговорный!!!

Обязанности:

- Владение ПК на уровне продвинутого юзера

- В сети с 12 до 19 мск

- хороший интернет, поддерживающий IP-телефонию

- skype, poivy клиенты

- возможность общаться на этих языказ с носителями

- уверенность, коммуникабельность, ответственность

- Владение еще и английским языком как дополнительным.

- ICQ

Будет необходимо вести переписку, делать небольшие переводы, отчеты, и

самое главное – общаться голосом с нашими клиентами в Италии и других странах.

Оплата высокая!

Связь оплачивается.

Кому интересно – оставляйте предложения ниже и указывайте!!! аськи!!!.

ВАЖНО: Больше всего нас интеерсуют именно итальянский язык, если Вы владеете только английским – вы нам не подходите.

ВАЖНО: Не пишите в асю и приват. И оставляйте обязательно ниже контакты и что умеете.

Стартовая оплата не ниже 800$ в месяц, оплата ежедневно или еженедельно!

11 лет назад
FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
66 отзывов

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