Условия работы: Работа на результат Еженедельные выплаты Зарплата 10-18 тысяч рублей Требования: Девушка Приятный голос, поставленная речь Внимательность, доброжелательность, стрессоустойчивость Опыт работы на схожей должности ...
Переводчик-суппорт-колл-менеджер итальянский язык
Переводчик-суппорт-колл — менеджер итальянский язык. МУЖСКОЙ голос.
Требуются переводчики, хорошо владеющие итальянским, также дополнительно английским и/или французским и /или испанским.
Требуется МУЖСКОЙ голос.
Требуется хороший разговорный!!!
Обязанности:
- Владение ПК на уровне продвинутого юзера
- В сети с 12 до 19 мск
- хороший интернет, поддерживающий IP-телефонию
- skype, poivy клиенты
- возможность общаться на этих языказ с носителями
- уверенность, коммуникабельность, ответственность
- Владение еще и английским языком как дополнительным.
- ICQ
Будет необходимо вести переписку, делать небольшие переводы, отчеты, и
самое главное – общаться голосом с нашими клиентами в Италии и других странах.
Оплата высокая!
Связь оплачивается.
Кому интересно – оставляйте предложения ниже и указывайте!!! аськи!!!.
ВАЖНО: Больше всего нас интеерсуют именно итальянский язык, если Вы владеете только английским – вы нам не подходите.
ВАЖНО: Не пишите в асю и приват. И оставляйте обязательно ниже контакты и что умеете.
Стартовая оплата не ниже 800$ в месяц, оплата ежедневно или еженедельно!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Служба поддержки6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $600
Нужен менеджер-оператор на телефон, 4-5 часов в день в рабочее время по Москве (лучше с утра). Исходящие звонки (проведение опросов / рекламные звонки). Звонки через ip-телефон, для разговоров нужна гарнитура. Базы и скрипты ...Служба поддержки2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Проект – техническая поддержка двух программных комплексов. Долгосрочный проект – на протяжении 2014 года. Направления работ в рамках проекта (удаленно, возможны различные варианты сотрудничества): ...Служба поддержки6 заявокЗакрыт11 лет назад
В CPA сеть требуется менеджер службы поддержки, удалённо! 24/7 Требования - коммуникабельность - трудолюбие - вежливоСлужба поддержки8 заявокЗакрыт11 лет назад
Открыта вакансия : Модератор форума Тематика: Forex Нужен модератор форума на форекс тематику.С опытом работы на форекс, с пониманием тематики, для модерации нашего форума, и для мониторинга веток на сторонних форумах - новости, ...Служба поддержки8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Требуется администрирование сайта www.territoriabar.ru Содержит 5 локаций и одну общую страницу. 2-3 раза в неделю необходимо добавлять афиши в разделы локаций рексторанов и на гл. страницу, корректировка меню, бар ...Служба поддержки13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется ассистент для выполнения не сложной рутинной работы - составлять и размещать объявления, регистрировать аккаунты, искать информацию в интернете и т.д и т.п Работа 4 часа в день. Обязательна возможность связи по ...Служба поддержки14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
В интернет-магазин требуется оператор для общения с клиентами. Звонков не очень много. Большую часть времени можете заниматься своими делами, но нужно отвечать на все звонки - т.е. быть возле компьютера. Обязанности: ...Служба поддержки12 заявокЗакрыт11 лет назад
В интернет магазин требуется администратор сайта нужно: выкладывать новости-одну новость в два три дня выкладывать новинки: описание+фото+стоимость- примерно 10-20 штук в месяц менять Акции, раз в две недели менять ...Служба поддержки12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
В студию требуются сотрудники отдела продаж. Задачи: обзвон клиентов, назначение встреч, рассылка коммерческих предложений. Рассматриваю кандидатов без опыта работы. Дадим все необходимые инструменты, научим продавать. Взамен Вы получаете хороший процент с продаж ...Служба поддержки2 заявкиЗакрыт11 лет назад