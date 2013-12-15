Переводчик-суппорт-колл — менеджер итальянский язык. МУЖСКОЙ голос. Требуются переводчики, хорошо владеющие итальянским, также дополнительно английским и/или французским и /или испанским. Требуется МУЖСКОЙ голос. ...
Помощник руководителя
Руководителю быстроразвивающейся компании необходима "правая рука", помощник.
Должностные обязанности:
- Назначение встреч руководителя.
- Планирование рабочего времени ( включая личные задачи)
- Контроль его графика ( по времени и по задачам)
- Назначение и подготовка мероприятий и встреч
- Выполнение функций секретаря-референта. ( во время проведения телефонных конференций)
- Постановка и контроль выполнения подчиненными их задач. Созвон с исполнителями.
- При невыполнении задач, доклад руководителю с отметкой в графике.
- Контроль выполнения собственных задач руководителем и напоминание о невыполненных.
- Утренняя побудка и напоминания о важных встречах и делах
- Выполнение мелких телефонных и интернет поручений.
Требования к кандидату:
1) Грамотная, приятная речь и дикция, активная жизненная позиция. Пробивная, находчивая и умеющая убеждать людей любого уровня.
2) График работы ненормированный, 5 дней по 4-5 часов и в выходные общей сложностью 2-4 часа. Общая загрузка не будет превышать 30 часов в неделю.
3) Работа удаленная.
Основное условие: сматрфон со скайп, вотс-апп и интернет.
В телефоне обязательно должна быть возможность конференц связи.
Находиться дома не обязательно.
Компьютер с интернетом будет необходим только периодически.
Условия работы:
Оклад 15 000-25 000 р. в месяц.
Компенсация мобильной связи и интернета.
Отпуск - по согласованию с руководителем
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