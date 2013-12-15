Помощник руководителя

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт3 заявки266 просмотров

Руководителю быстроразвивающейся компании необходима "правая рука", помощник.

Должностные обязанности:

- Назначение встреч руководителя.

- Планирование рабочего времени ( включая личные задачи)

- Контроль его графика ( по времени и по задачам)

- Назначение и подготовка мероприятий и встреч

- Выполнение функций секретаря-референта. ( во время проведения телефонных конференций)

- Постановка и контроль выполнения подчиненными их задач. Созвон с исполнителями.

- При невыполнении задач, доклад руководителю с отметкой в графике.

- Контроль выполнения собственных задач руководителем и напоминание о невыполненных.

- Утренняя побудка и напоминания о важных встречах и делах

- Выполнение мелких телефонных и интернет поручений.

Требования к кандидату:

1) Грамотная, приятная речь и дикция, активная жизненная позиция. Пробивная, находчивая и умеющая убеждать людей любого уровня.

2) График работы ненормированный, 5 дней по 4-5 часов и в выходные общей сложностью 2-4 часа. Общая загрузка не будет превышать 30 часов в неделю.

3) Работа удаленная.

Основное условие: сматрфон со скайп, вотс-апп и интернет.

В телефоне обязательно должна быть возможность конференц связи.

Находиться дома не обязательно.

Компьютер с интернетом будет необходим только периодически.

Условия работы:

Оклад 15 000-25 000 р. в месяц.

Компенсация мобильной связи и интернета.

Отпуск - по согласованию с руководителем

11 лет назад
HR_PKK
Мария 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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