В компанию, предоставляющую услуги удаленного секретаря, требуется менеджер по работе с клиентами. Необходим как женский, так и мужской пол

(обработка входящих-исходящих звонков на скайп)

График работы — неполный рабочий день, по договоренности, работа на дому.

Оплата — по результатам собеседования (от $500)

Требование к кандидату:

1) Знание Английского языка в разумном совершенстве (знание других языков приветствуется), желательно деловой и банковский лексикон

2) Навыки общения с людьми: коммуникабельность, мягкая политика ведения разговора

3) Знание ПК на уровне пользователя: word, xl, skype

4) Ответственность, пунктуальность.