Руководителю быстроразвивающейся компании необходима "правая рука", помощник. Должностные обязанности: - Назначение встреч руководителя. - Планирование рабочего времени ( включая личные задачи) - Контроль его графика ( по времени и по задачам) ...
Требуется менеджер по работе с клиентами
В компанию, предоставляющую услуги удаленного секретаря, требуется менеджер по работе с клиентами. Необходим как женский, так и мужской пол
(обработка входящих-исходящих звонков на скайп)
График работы — неполный рабочий день, по договоренности, работа на дому.
Оплата — по результатам собеседования (от $500)
Требование к кандидату:
1) Знание Английского языка в разумном совершенстве (знание других языков приветствуется), желательно деловой и банковский лексикон
2) Навыки общения с людьми: коммуникабельность, мягкая политика ведения разговора
3) Знание ПК на уровне пользователя: word, xl, skype
4) Ответственность, пунктуальность.
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