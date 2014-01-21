Требуется менеджер по работе с клиентами

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт6 заявок496 просмотров

В компанию, предоставляющую услуги удаленного секретаря, требуется менеджер по работе с клиентами. Необходим как женский, так и мужской пол

(обработка входящих-исходящих звонков на скайп)

График работы — неполный рабочий день, по договоренности, работа на дому.

Оплата — по результатам собеседования (от $500)

Требование к кандидату:

1) Знание Английского языка в разумном совершенстве (знание других языков приветствуется), желательно деловой и банковский лексикон

2) Навыки общения с людьми: коммуникабельность, мягкая политика ведения разговора

3) Знание ПК на уровне пользователя: word, xl, skype

4) Ответственность, пунктуальность.

11 лет назад
virtoffice
Иван 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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