Читаем до конца!!! Требуется холодный обзвон руководителей строительного сектора, (окна, двери, мебель ит.д.). Задача: пригласить ЛПР на бесплатное онлайн мероприятие. Тема: как за 3 дня увеличить до 1000 потенциальных клиентов, используя только один интернет ...
Требуется обзвонить 30 компаний
Необходимо обзвонить 30 компаний и узнать о наличии товара и его стоимость.
Базу вам необходимо найти самостоятельно.
Отчет в Excel.
На обзвон вам потребуется примерно 3 часа.
Оплата почасовая - 80 рублей в час.
Интересно?
Также напишите удобный способ быстрой связи (и контакты в нем) - viber? whatsapp? skype? icq?Спасибо!
Заявки фрилансеров
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