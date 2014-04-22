Устранить ошибку

Работа по субботам воскресеньям: Обязанности: 1. Отвечать на ЧАТ 2. Отвечать на телефон Оплата 30р за час работы + деньги от продаж. От 700 до 1000р за рабочий день.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот уже несколько дней нам на почту приходят какие-то сообщения как будто кто-то переписывается друг с другом. Непонятно, это боты или что…
Приходит в день по 15–20 таких писем:
Сообщение от посетителя сайта
Apache [[email protected]]
Вт 22.04.2014 15:25
Имя: Jordanzek
Почта: [email protected]
Комментарий: Я думаю, что Вы допускаете ошибку. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, обсудим.
сложноусвояемое http://tkarcos.ru;
Браво, идеальный ответ.
Оформление текстильных изделий оформление текстильных изделий ткани для детей ясельного возраста
Помогите разобраться, в чем здесь проблема!
- Похожие заказы
- Служба поддержки8 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищем человека в распределенную команду технической поддержки MS CRM. Задачи: - Разрешение задач клиентов (консультации по работе системы, решение технических проблем) - Общение с разработчиками (больше интересных задач и денег, конечно, если вы умеете программировать под MS CRM) - ...Служба поддержкинет заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте требуется позвонить двум клиентам и уточнить информацию по заказам. В ответе на проект пишите пожалуйста вашу ценуСлужба поддержки1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Регион исполнителя не важно (предпочтение отдается исполнителям из Москвы). Затрат на связь нет, т.к. будет переадресация с номера магазина на телефон исполнителя. Обзвон клиентов с помощью ip-телефонии (настройка будет произведена специалистом магазина). Возможна оплата ...Служба поддержки2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Работа легкая. Быстрая адаптация. Работа по готовым речевым сценариям. База и телефония предоставляется. Обучение от компании. Ближайшее 22.04.2014 в 10.00 МСК Подробности вакансии ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Требования: Приветствуется опыт работы оператором call-центра или менеджером по продажам на телефоне Приветствуется опыт совершения холодных звонков Уверенный пользователь ...Служба поддержки20 заявокЗакрыт10 лет назад
имеется сервер oktell и 1 номер SIP. Надо настроить пользователя одного и к нему завязать sip номер.Служба поддержки2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуются удалённые сотрудники, для ведения телефонных переговоров через интернет, по нашим проектам. Ваша задача позвонить по указанным в задании номерам и провести переговоры в соответствии со сценарием. Для работы мы подключаем сотрудников к нашей системе ...Служба поддержки4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется модератор на сайт. Тематика - автозапчасти, нужно в них хоть немного разбираться. Ежедневный контроль, какую информацию вносят клиенты: Как часто входят в систему (сделать автоматический отчёт) Как много вносят запчастей за периоды (неделя, месяц) Добавляют ли фотографии к запчастям, ...Служба поддержки4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо обеспечивать безопасность 4 сайтов. 100 $ - мес. http://aquaterix.ru/ http://aquaterix.com/ http://oceanarium.ru/ http://oceanmarket.ru/Служба поддержки3 заявкиЗакрыт10 лет назад