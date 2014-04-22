Устранить ошибку

Вот уже несколько дней нам на почту приходят какие-то сообщения как будто кто-то переписывается друг с другом. Непонятно, это боты или что…

Приходит в день по 15–20 таких писем:

Сообщение от посетителя сайта

Apache [[email protected]]

Вт 22.04.2014 15:25

[email protected]

Имя: Jordanzek

Почта: [email protected]

Комментарий: Я думаю, что Вы допускаете ошибку. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, обсудим.

сложноусвояемое http://tkarcos.ru;

Браво, идеальный ответ.

Оформление текстильных изделий оформление текстильных изделий ткани для детей ясельного возраста

Помогите разобраться, в чем здесь проблема!