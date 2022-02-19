Автоматическое одобрение заявок в закрытый телеграм канал

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок3205 просмотров
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Необходимо реализовать автоматическое принятие заявок новых подписчиков в закрытый телеграм канал, через бот или другим способом.

2 года назад
vlitvinenko
Владимир 
29 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад