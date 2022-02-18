Помощник смс можно без опыта

Нужен человек который сможет разместить 10 постов в инстаграм. Посты не сложные, справится любой человек связь через телегу mac_viktoria . Если понравится можем работать на постоянной основе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен ассистент можно без смм опыта, на 21,22,23 число. Выполнять мелкие поручения ( выставить пост, написать текст, сделать план) всему научу, нужно будет пройти курс 15 минутный - там самая важная информация, он к сожалению платный. Но я буду уверена что вы справитесь, т к доверяю вам чужие аккаунты и свою репутацию. Оплата 1500 день
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