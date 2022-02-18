Помощник смс можно без опыта

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок3067 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен ассистент можно без смм опыта, на 21,22,23 число. Выполнять мелкие поручения ( выставить пост, написать текст, сделать план) всему научу, нужно будет пройти курс 15 минутный - там самая важная информация, он к сожалению платный. Но я буду уверена что вы справитесь, т к доверяю вам чужие аккаунты и свою репутацию. Оплата 1500 день 

2 года назад
guest_16451929228324
2 года в сервисе
Был
2 года назад