SMM для сети АЗС (Крым)

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок620 просмотров
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Группы которые необходимо "вести"

https://vk.com/azsta

https://ok.ru/onlaynzap

Основные цели:

- Охват аудитории в сверхлокальном поиске (Восточный Крым)

- Донесение преимуществ товара до местных потенциальных покупателей.

- Поддержка активностей отдела маркетинга (например, при организации акций)

Что необходимо сделать:

- Составление контент плана

- Копирайтинг постов в сетях, копирайтинг печатных материалов (не часто)

- Подготовка "креативов" (изображений) к постам

- Размещение постов, опросов

- Ответы на вопросы под постами

- Организация охватных рекламных кампаний

- Подготовка аналитики

2 года назад
hirurg06
Алексей 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад