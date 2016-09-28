Наполнение каталога инстаграм

Простое, но монотонное задание по парсингу информации из одной группы ВК. [list=1][*]Перейти по ссылке в посте [*]Удалить рефералки у ссылки[*] Сохранить картинку к посту и переименовать ее в порядковый номер по таблице[*]Данные обрезанной ссылки внести в таблицу. Итого ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Добавление строго 50 фотографий товаров в день в специальный профиль-каталог инстаграм. Это связано с ограничениями инстаграм. См. профиль @belvedom_catalog
2. Общее количество фотографий: более 5000 шт. В месяц 1500 шт (из расчета 50 штук в день).
3. Под каждым фото добавление нашего текста и необходимых хэштегов в описании (предоставляются).
4. Стоимость размещения 1 фото с описанием: 5 руб. Итого в месяц 7500 руб.
5. Расчетный период: 1 раз в 2 недели.
6. Оплата на карту Сбербанка.
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