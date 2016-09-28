Наполнение каталога инстаграм

$119
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт23 заявки244 просмотра
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1. Добавление строго 50 фотографий товаров в день в специальный профиль-каталог инстаграм. Это связано с ограничениями инстаграм. См. профиль @belvedom_catalog

2. Общее количество фотографий: более 5000 шт. В месяц 1500 шт (из расчета 50 штук в день).

3. Под каждым фото добавление нашего текста и необходимых хэштегов в описании (предоставляются).

4. Стоимость размещения 1 фото с описанием: 5 руб. Итого в месяц 7500 руб.

5. Расчетный период: 1 раз в 2 недели.

6. Оплата на карту Сбербанка.

7 лет назад
ilbz3
Ирина 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад