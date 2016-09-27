Продвижение группы вконтакте

Здравствуйте.

Нужно раскрутить группу вконтакте. Сколько будет стоить 1000 живых и заинтересованных подписчиков и сколько на это потребуется времени? Так же интересует способ продвижения и портфолио.

Группа - https://vk.com/bflexysamara