Привлечение подписчиков ВК

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт13 заявок289 просмотров
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Есть готовый паблик,  в котором посты обновляются ежедневно. Нужны подписчики. Тематика паблика- цитаты о жизни, счастье и успехе.

Необходимо привлечь живых подписчиков, не ботов! Интересует количество от 5-10 тыс. 

Нужен грамотный и опытный специалист по продвижению, который сможет ответить на любой вопрос, касаемый групп ВК и их продвижению.

В ответе сообщайте пожалуйста:

- Стоимость за каждую 1000 подписчиков 

- Сроки выполнения

- Используемая стратегия привлечения подписчиков

- Ваш опыт работы

7 лет назад
jellies_me
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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