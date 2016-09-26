Сделать рекламное обьявление для Инстаграм

Здравствуйте : )

Ищем специалиста по продвижению в Инстаграм. Наш профиль https://www.instagram.com/olgadekker/

Нам нужны новые подписчики: женщины с маленькими детьми до 3 лет, кому интересны темы ( простые и вкусные рецепты, полезные советы о здоровье и снижении веса, развивающие занятия с ребенком)

Для этого будем давать рекламу у блогеров и в пабликах Инстаграм.

Нужна помощь сделать такое рекламное объявление, чтобы наша ЦА с удовольствием переходила по нему и подписывалась к нам : )

Ждем ваши предложения : )

PS Пожалуйста, напишите, что вы конкретно готовы сделать и сколько это будет стоить? Дайте, пожалуйста, ссылки на ваши работы по рекламе в инстаграм.

PPS Еще нужна помощь подобрать аккаунты для публикации рекламы и посчитать эффективность рекламы. Если вы можете это тоже сделать, напишите в вашем предложении