Сделать рекламное обьявление для Инстаграм

Задача до 800-1000 целевых живых подписчиков [u]https://vk.com/ag_forsage[/u] Важно! Не нужны боты, офферы и прочий шлак, Задача - поднять качественную группу, На выходе ждем 100-200 лайков на фото качественных живых подписчиков 5000 р/мес Сроки - 30 дней
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте : )
Ищем специалиста по продвижению в Инстаграм. Наш профиль https://www.instagram.com/olgadekker/
Нам нужны новые подписчики: женщины с маленькими детьми до 3 лет, кому интересны темы ( простые и вкусные рецепты, полезные советы о здоровье и снижении веса, развивающие занятия с ребенком)
Для этого будем давать рекламу у блогеров и в пабликах Инстаграм.
Нужна помощь сделать такое рекламное объявление, чтобы наша ЦА с удовольствием переходила по нему и подписывалась к нам : )
Ждем ваши предложения : )
PS Пожалуйста, напишите, что вы конкретно готовы сделать и сколько это будет стоить? Дайте, пожалуйста, ссылки на ваши работы по рекламе в инстаграм.
PPS Еще нужна помощь подобрать аккаунты для публикации рекламы и посчитать эффективность рекламы. Если вы можете это тоже сделать, напишите в вашем предложении
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