Сделать рекламное обьявление для Инстаграм

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки174 просмотра
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Здравствуйте : )

Ищем специалиста по продвижению в Инстаграм. Наш профиль https://www.instagram.com/olgadekker/ 

Нам нужны новые подписчики: женщины с маленькими детьми до 3 лет, кому интересны темы ( простые и вкусные рецепты, полезные советы о здоровье и снижении веса,  развивающие занятия с ребенком)

Для этого будем давать рекламу у блогеров и в пабликах Инстаграм.

Нужна помощь сделать такое рекламное объявление, чтобы наша ЦА с удовольствием переходила по нему и подписывалась к нам : )

Ждем ваши предложения : ) 

PS  Пожалуйста,  напишите, что вы конкретно готовы сделать и сколько это будет стоить? Дайте, пожалуйста, ссылки на ваши работы по рекламе в инстаграм. 

PPS Еще нужна помощь  подобрать аккаунты для публикации рекламы и посчитать эффективность рекламы.  Если вы можете это тоже сделать, напишите в вашем предложении

7 лет назад
Alex-Iva
Алексей 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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