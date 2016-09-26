Ретаргет ВК и Фэйсбука

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки199 просмотров
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Необходимо настроить ретаргет в ВК и Фэйсбуке со следующей целью: Показывать всем новым (до 10 дней) посетителям сайта рекламу нашего курса Показывать тем кто был на сайте более 30 дней определьные посты с видео Пишите только если у Вас опыт и положительные отзывы, новичкам и агентствам просьба не беспокоить

7 лет назад
guest_14748851823451
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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