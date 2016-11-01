Продвижение

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен8 заявок199 просмотров
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Добрый день!

Требуется продвижение группы в "Вконтакте".

С уважением,

Денис

7 лет назад
dentkach
Денис 
45 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Sanya555
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 лет назад
$100
30 дней
Отличная работа. В срок и качественно. Знает свою работу. Легкий и конструктивный диалог. Рекомендуем.
Отличный заказчик, четко ставит задачу и знает чего хочет. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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