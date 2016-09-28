Нужен SMM менеджер

$30
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт9 заявок214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть группа в вконтакте, надо продвинуть активность, нужен толчок , группа на тему прогнозы на спорт, пишите свои работы, и примерно план работы

7 лет назад
izbaskan
25 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад