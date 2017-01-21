Нужен человек на продвижение инстаграма на месяц

Ищем человека, который хорошо разбирается в продвижении в инстаграм и кому интересна тема моды и стиля Есть англоязычный инстаграм школы моды и стиля – его нужно наполнять ежедневно (2 поста в день) на месяц.Уже есть статьи, видео-контент – их нужно переработать и выбирать лучшее для публикаций (всё на англ. языке) Также нужно настроить теги, массфоловинг. Обязательные требования: - знание англ. языка на среднем уровне (т.к. весь контент и аккаунт будет на англ. языке) - вам обязательно нравится тема моды и стиля

- вы обязательно должны уметь продвигать аккаунт в инстаграме - по оплате -7 тыс руб за 30 дней