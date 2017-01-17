Создание и раскрутка группы ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок283 просмотра

Необходимо создать и заниматься продвижением группы ВКонтакте.  

Сфера деятельности организации – частная клиника по лечению позвоночника (+ параллельные услуги оказываемые врачами). 

Необходимо сделать красивый дизайн с цепляющим текстом.  

Продвижение необходимо в пределах города Санкт-Петербург (целевая аудитория).  

Оплата будет осуществляться за пациента пришедшего с группы на консультацию/остался на лечение.  

Принцип отслеживания таких пациентов отработан.  

Требуется опыт в подобных направлениях

8 лет назад
ail-13
Иван 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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