Оформление группы в контакте

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки133 просмотра

Нужно сделать обложку или верхний баннер и аватарку. Группа будет отвлетвлением сайта c-surfing.club, поэтому, посмотрите что такое каучсерфинг и сделайте тематические заставки. Логотип прилагаю (если нужен).

8 лет назад
N_O_R_A
36 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров