Опытный исполнитель для пиара видео Вконтакте

$84
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка148 просмотров

Нужен опытный исполнитель с КОНКРЕТНЫМИ ПРИМЕРАМИ СВОИХ РАБОТ для пиара моего видео во ВКонтакте. Из каких групп Вы будете брать трафик для меня не важно. Главное, чтобы все просмотры были от живых людей и главное, чтобы видео было добавлено на Ваш аккаунт VK через YouTube. Я буду все проверять. 

Ссылка на видео https://vk.com/videos328410388?z=video178029997_456239149%2Fpl_328410388_-2 

Нужны 30 000 просмотров за 10 дней. Цена 5000 рублей. Оплата за каждые 500 просмотров на киви или сбербанк.

8 лет назад
whisperbelinsky
Артур 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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