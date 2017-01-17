Опытный исполнитель для пиара видео Вконтакте

Нужен опытный исполнитель с КОНКРЕТНЫМИ ПРИМЕРАМИ СВОИХ РАБОТ для пиара моего видео во ВКонтакте. Из каких групп Вы будете брать трафик для меня не важно. Главное, чтобы все просмотры были от живых людей и главное, чтобы видео было добавлено на Ваш аккаунт VK через YouTube. Я буду все проверять.

Ссылка на видео https://vk.com/videos328410388?z=video178029997_456239149%2Fpl_328410388_-2

Нужны 30 000 просмотров за 10 дней. Цена 5000 рублей. Оплата за каждые 500 просмотров на киви или сбербанк.