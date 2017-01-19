Реклама в Facebook

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Закрыт4 заявки179 просмотров

Ищем таргетолога для рекламы в  Facebook 

Тематика – Ремонт телефонов,ноутбуков. 

Цели -генерация лидов

Для более подробной информации отправлю ТЗ на эмейл/скайп

Нужны профессионалы  у которых есть хороший опыт

8 лет назад
cartridge45
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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