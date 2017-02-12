Живые подписчики вконтакте.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен4 заявки265 просмотров

Необходимо набрать в группу 3000 живых подписчиков. То есть не фэйков, которых забанят через пару дней, а именно реальных людей, которые будут ставить лайки и репостить.

При этом без риска бана группы, и без дальнейших выходов из группы участников

сфера интереса-здравохранение, психология.

8 лет назад
beznevroza
Игорь 
44 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Janenarr
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$1
30 дней
Подход к выполнению заказа качественный. Нет расчёта на быструю халтурку и срубить поскорее бабло. Выполняет заказ аккуратно, чтобы не навредить. Редкое качество на сегодняшний день. Рекомендую.
Спасибо за задание

Заявки фрилансеров

Janenarr
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад