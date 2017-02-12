Живые подписчики вконтакте.

Необходимо набрать в группу 3000 живых подписчиков. То есть не фэйков, которых забанят через пару дней, а именно реальных людей, которые будут ставить лайки и репостить.

При этом без риска бана группы, и без дальнейших выходов из группы участников

сфера интереса-здравохранение, психология.