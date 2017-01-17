Необходимо создать и заниматься продвижением группы ВКонтакте. Сфера деятельности организации – частная клиника по лечению позвоночника (+ параллельные услуги оказываемые врачами). Необходимо сделать красивый дизайн с цепляющим текстом. Продвижение необходимо в пределах ...
Накрутка группы в ВК
Просто нагнать оферов, ботов и т.д., 500-1000 шт.
Цена, сроки в личку сразу.
Без предоплаты.
Заявки фрилансеров
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