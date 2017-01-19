Просто нагнать оферов, ботов и т.д., 500-1000 шт. Цена, сроки в личку сразу. Без предоплаты.
SMM кампания для проекта kstan.com.ua
Добрый день.
Необходима качественная работа по раскрутке проекта kstan.com.ua в социальных сетях VK и FB.
Профили компании:
https://www.facebook.com/kstan.com.ua/
https://vk.com/public34277778
Основные приоритеты компании:
Развитие бренда
Увеличение количества обращений по направлениям http://www.kstan.com.ua/ru/conference-center и http://www.kstan.com.ua/ru/hotel
Просьба подготовить отдельное предложение по стратегии ВК и по FB. Стоимость услуг, сроки выполнения задач, сумма затрат.
Дилетантов просьба не беспокоить)
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