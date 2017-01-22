Нужно продвижение инстаграм на месяц

Ищем человека, который хорошо разбирается в продвижении в инстаграм и кому интересна тема моды и стиля

Есть англоязычный инстаграм школы моды и стиля – его нужно наполнять ежедневно (2 поста в день) 30 дней.

Уже есть статьи, видео-контент – их нужно переработать и выбирать лучшее для публикаций (всё на англ. языке)

Также нужно настроить теги, массфоловинг и продумать продвижение.

Обязательные требования:

- знание англ. языка на среднем уровне (т.к. весь контент и аккаунт будет на англ. языке)

- вы разбираетесь в продвижение в инстаграм

- вам обязательно нравится тема моды и стиля

- по оплате - пишите в личку

оплата 7000 руб