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Оформить и раскрутить группу в контакте
Есть группа в контакте по продаже свадебных платьев http://vk.com/royaldress Группа новая.
Необходимо оформить и раскрутить группу:
1. Нужно создать и оформить меню группы
2. Создать видимость активности в группе (комментарии, лайки и т.д.)
3. Привлечь 20-30 тысяч участников (за вычетов заблокированных)
От вас хотелось бы услышать детальные предложения по вышеперечисленным пунктам (цены, сроки и т.д.). А также ваши предложения (с ценами) по рекламе, продвижению, поддержанию и пр. данной группы в контакте.
Приветствуются исполнители с портфолио.
P.S. также рассматривается вариант создания и раскрутки аналогичной группы в других соц сетях.
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