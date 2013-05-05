Оформить и раскрутить группу в контакте

Есть группа в контакте по продаже свадебных платьев http://vk.com/royaldress Группа новая.

Необходимо оформить и раскрутить группу:

1. Нужно создать и оформить меню группы

2. Создать видимость активности в группе (комментарии, лайки и т.д.)

3. Привлечь 20-30 тысяч участников (за вычетов заблокированных)

От вас хотелось бы услышать детальные предложения по вышеперечисленным пунктам (цены, сроки и т.д.). А также ваши предложения (с ценами) по рекламе, продвижению, поддержанию и пр. данной группы в контакте.

Приветствуются исполнители с портфолио.

P.S. также рассматривается вариант создания и раскрутки аналогичной группы в других соц сетях.