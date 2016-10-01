Организация группы в вк и ее продвижение

Здравствуйте! [u][b]Требуется человек, который сможет собрать базу сайтов, а именно, например:[/b][/u] Интернет магазины одежды, у которых есть на сайте определенный раздел и группа вконтакте 1 контакт = 1руб. Требуется собрать не менее 5 000 контактов сайтов 1. Т.е. нужно ...