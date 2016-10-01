Организация группы в вк и ее продвижение

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт15 заявок220 просмотров
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Здравствуйте. 

Требуется разместить информацию, правильно оформить и раскрутить группу в вк.  Локально, только в одном городе. 

Сколько может стоить этот проект?

7 лет назад
kiksi
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад