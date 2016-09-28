1. Добавление строго 50 фотографий товаров в день в специальный профиль-каталог инстаграм. Это связано с ограничениями инстаграм. См. профиль @belvedom_catalog 2. Общее количество фотографий: более 5000 шт. В месяц 1500 шт (из расчета 50 штук в ...
Требуется собрать базу сайтов, у которых есть группа вконтакте
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Здравствуйте!
Требуется человек, который сможет собрать базу сайтов, а именно, например:
Интернет магазины одежды, у которых есть на сайте определенный раздел и группа вконтакте
1 контакт = 1руб. Требуется собрать не менее 5 000 контактов сайтов
1. Т.е. нужно зайти на сайт Интернет-магазина,
2. если на нем есть необходимый раздел в меню, то добавить этот интернет магазин в файл Ексель, добавить ссылку на этот раздел рядом
3. посмотреть есть ли группа Вконтакте, если есть, то рядом в графе указать эту ссылку и ссылку на аккаунт администратора группы.
Т.е. вот такой файлик ексель должен получиться:
Домен сайта | ссылка на нужный раздел | группа вконтакте | аккаунт директора Вконтакте этой компании или администратора | емейл компании
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