Требуется собрать базу сайтов, у которых есть группа вконтакте

Здравствуйте!

Требуется человек, который сможет собрать базу сайтов, а именно, например:

Интернет магазины одежды, у которых есть на сайте определенный раздел и группа вконтакте

1 контакт = 1руб. Требуется собрать не менее 5 000 контактов сайтов

1. Т.е. нужно зайти на сайт Интернет-магазина,

2. если на нем есть необходимый раздел в меню, то добавить этот интернет магазин в файл Ексель, добавить ссылку на этот раздел рядом

3. посмотреть есть ли группа Вконтакте, если есть, то рядом в графе указать эту ссылку и ссылку на аккаунт администратора группы.

Т.е. вот такой файлик ексель должен получиться:

Домен сайта | ссылка на нужный раздел | группа вконтакте | аккаунт директора Вконтакте этой компании или администратора | емейл компании