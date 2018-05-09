Нужен рекламный агент vk и facebooke на запуск рекламы. Предоставление отчета, обход блокировок. Оплата от 10000 рублей за одну рекламную компанию. Заинтересованным оставлять контакт в телеграмме или вайбер
Отбор аудиторий в TargetHunter и настройка РК для 2 проектов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отобрать аудитории в моём аккаунте TargetHunter и настроить таргетинговую рекламу в ВК для 2-х проектов, а также подключить функцию автообновления аудиторий. Настройка рекламы должна включать необходимые настройки ставок и условий показа. Делать объявления, баннеры, тексты промо-постов и баннеры для них в рамках этого заказа не нужно. Они будут предоставлены.
1) Первый проект видеокурсы по стилю для женщин.
Критерии отбора аудиторий и некоторые списки аккаунтов представителей ЦА будут предоставлены. Направления поиска аудиторий будут обозначены. Есть семантические ядра.
Также надо будет настроить ретаргетинг на 5 уровнях (по инструкции выключение одной группы РК и включение другой), где будут указаны условия запуска рекламы и условия её отключения. В основном в качестве условий там будут присутствовать посещение определённых страниц. Но будут и такие условия, как отправление формы и пребывание на странице более 20 секунд. Эти условия уже настроены к моём аккаунте GoogleTagManager. Вам необходимо будет их прописать в моём рекламном кабинете в ВК.
2) Второй проект студия татуировки. Там также надо будет собрать аудитории. Данные для сбора, баннеры, тексты объявлений, географические и демографические данные будут предоставлены. Нужно будет настроить запуск рекламы на холодную аудиторию, отключение при отправке формы захвата (событие настроено в GoogleTagManager), отключение первой РК и запуск на ретаргетинге второй РК, если человек не зарегистрировался, ушёл со страницы, но пробыл на ней не менее 20 сек. (событие настроено в GoogleTagManager). Подробные инструкции будут предоставлены.
Исполнителя буду выбирать по 3 критериям: 1) цена, 2) кейсы, портфолио, 3) сроки.
Возможно, чуть позже понадобится сделать ещё 2 таких проекта (тема: курсы английского языка). Поэтому я ищу надёжного исполнителя для долгосрочного сотрудничества.
Напишите, пожалуйста, стоимость работы и срок её выполнения, а также приведите примеры ваших работ.
С уважением, Евгений
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