Отбор аудиторий в TargetHunter и настройка РК для 2 проектов

Нужно отобрать аудитории в моём аккаунте TargetHunter и настроить таргетинговую рекламу в ВК для 2-х проектов, а также подключить функцию автообновления аудиторий. Настройка рекламы должна включать необходимые настройки ставок и условий показа. Делать объявления, баннеры, тексты промо-постов и баннеры для них в рамках этого заказа не нужно. Они будут предоставлены.

1) Первый проект видеокурсы по стилю для женщин.

Критерии отбора аудиторий и некоторые списки аккаунтов представителей ЦА будут предоставлены. Направления поиска аудиторий будут обозначены. Есть семантические ядра.

Также надо будет настроить ретаргетинг на 5 уровнях (по инструкции выключение одной группы РК и включение другой), где будут указаны условия запуска рекламы и условия её отключения. В основном в качестве условий там будут присутствовать посещение определённых страниц. Но будут и такие условия, как отправление формы и пребывание на странице более 20 секунд. Эти условия уже настроены к моём аккаунте GoogleTagManager. Вам необходимо будет их прописать в моём рекламном кабинете в ВК.

2) Второй проект студия татуировки. Там также надо будет собрать аудитории. Данные для сбора, баннеры, тексты объявлений, географические и демографические данные будут предоставлены. Нужно будет настроить запуск рекламы на холодную аудиторию, отключение при отправке формы захвата (событие настроено в GoogleTagManager), отключение первой РК и запуск на ретаргетинге второй РК, если человек не зарегистрировался, ушёл со страницы, но пробыл на ней не менее 20 сек. (событие настроено в GoogleTagManager). Подробные инструкции будут предоставлены.

Исполнителя буду выбирать по 3 критериям: 1) цена, 2) кейсы, портфолио, 3) сроки.

Возможно, чуть позже понадобится сделать ещё 2 таких проекта (тема: курсы английского языка). Поэтому я ищу надёжного исполнителя для долгосрочного сотрудничества.

Напишите, пожалуйста, стоимость работы и срок её выполнения, а также приведите примеры ваших работ.

С уважением, Евгений