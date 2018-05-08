Создать кампанию по рекламе в фейбсук

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт18 заявок217 просмотров
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Есть магазин женского и мужского белья

хотим разместить рекламу по всем "плейсментам" доступным в фесбук менеджере рекламы.

у нас есть много своих качественных фото и видео. нас интересует повышение лидов.

6 лет назад
guest_15257797594086
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад