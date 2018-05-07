Реклама видео на ютуб

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт10 заявок149 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток. Необходимо прорекламировать видео, добиться необходимого кл-ва просмотров. Также важны сроки. Чтобы это все не затягивалось на долго. Если добьёмся нужного результата, вам будет предложено сотрудничество в будущем!

6 лет назад
guest_15169942364817
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад