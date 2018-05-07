Реклама видео на ютуб

Нужен рекламный агент vk и facebooke на запуск рекламы. Предоставление отчета, обход блокировок. Оплата от 10000 рублей за одну рекламную компанию. Заинтересованным оставлять контакт в телеграмме или вайбер
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Доброго времени суток. Необходимо прорекламировать видео, добиться необходимого кл-ва просмотров. Также важны сроки. Чтобы это все не затягивалось на долго. Если добьёмся нужного результата, вам будет предложено сотрудничество в будущем!
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