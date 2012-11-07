Приватно для Атаманенко Александра (Sanya55)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен1 заявка196 просмотров

Необходимо добавить 500 человек до 31 октября в группу ВК Фани

13 лет назад
Coolover
34 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$400
26 дней
Все отлично
Очень понравилось сотрудничать с Анастасией. Очень рекомендую всем фрилансерам, как грамотного заказчика и просто приятного в общении человека!

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
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Социальные сети (SMM и SMO)