Продвижение бизнес-странички в FB

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен1 заявка96 просмотров

Необходимо собрать в течение месяца 1000 реальных подписчиков на мою бизнес-страничку.

10 лет назад
Spirit_um
Игорь 
52 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$300
21 день
Ответственный и исполнительный. Четко выдерживает все договоренности и сроки (что для меня важно!). Всегда на связи. Рекомендую!
Отличный заказчик и хороший человек! Сотрудничеством больше чем доволен. Оплата мгновенная , человек знает чего хочет, который дает четкое и понятное ТЗ. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)