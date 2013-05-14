Продвижение в топ ВК

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен1 заявка140 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Продвижение группы ВК в топ1 по целевому запросу

11 лет назад
liliya117
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
TheEvroman
Сергей 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$200
15 дней
Сергей профессионально выполнил объем работ. Обращались повторно. И снова довольны качеством и профессионализмом. Спасибо.
Прекрасный заказчик. Оплата во время. Принятие работы во время. Заказчик нацелен на долгосрочное сотрудничество, если качество работы на высоком уровне. Планируем сотрудничать дальше.