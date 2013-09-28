Группе https://vk.com/piskunnadia требуется энергичный администратор на конкурсной основе. Интересует ведение и развитие группы: -публикация постов -развитие общения по тематике группы -проведение конкурсов -естественный прирост численности группы за счёт увеличения активных участников В первую очередь интересует креативный подход, оригинальные идеи, самостоятельность, эффективность, то ...
Провести рекламу в соц. сетях (vk, facebook).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу специалиста по рекламе в социальных сетях для проведения рекламной компании. Вконтакте, Facebook, может быть одноклассники.
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