Провести рекламу в соц. сетях (vk, facebook).

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт11 заявок162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу специалиста по рекламе в социальных сетях для проведения рекламной компании. Вконтакте, Facebook, может быть одноклассники.

10 лет назад
Svarupa
Сергей 
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Ведение группы в контакте

    Группе https://vk.com/piskunnadia требуется энергичный администратор на конкурсной основе. Интересует ведение и развитие группы: -публикация постов -развитие общения по тематике группы -проведение конкурсов -естественный прирост численности группы за счёт увеличения активных участников В первую очередь интересует креативный подход, оригинальные идеи, самостоятельность, эффективность, то ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Формирование спроса - управление репутацией

    Доброго времени суток, уважаемый фрилансер Требуется серфинг и скрытый маркетинг. Есть тематика цветов-подарков. Нужно разыскать и мониторить обсуждения на эту тему и принимать в них участие. Оплата за каждое упоминание бренда. область работы: блогосфера, форумы, тематические сообщества в ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Линкбилдер(ы) на длительное сотрудничество

    Нужен линкбилдер для долгосрочного сотрудничества. Задача – добывать ссылки с: 1) сервисов вопросов/ответов; 2) форумов; 3) комментариев; 4) блогов. Объем: 200-300 ссылок в месяц. По стоимости – будет оплачиваться за каждую ссылку. Средняя стоимость ссылки ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Специалист по привлечению клиентов

    Требуется специалист с успешным опытом привлечения клиентов из vk.com в магазин мужской одежды(желательно брендовой) Если вы сами успешно получали клиентов из соцсетей(таргетинг, постинг в сообществах, как-то еще) – свяжитесь пожалуйста со мной, у меня есть ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвинуть группу ВКонтакте

    Требуется добавить в группу 2000 реальных человек по Центральному региону (Москва, Ярославль, Кострома, Владимир, Воронеж и т.д.). Тематика: Материалы для рукоделия Обязательно пишите цену и сроки. Оплата после 2-3 дневной проверки на реальных пользователей. Группа http://vk.com/hobbimix

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад