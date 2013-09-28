Провести рекламу в соц. сетях (vk, facebook).

Требуется специалист с успешным опытом привлечения клиентов из vk.com в магазин мужской одежды(желательно брендовой) Если вы сами успешно получали клиентов из соцсетей(таргетинг, постинг в сообществах, как-то еще) – свяжитесь пожалуйста со мной, у меня есть ...